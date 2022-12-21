"Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию

Компания "Росгосстрах" сообщила, что за отмену и задержку авиарейса можно получить до 300 тыс. рублей.

За последние недели из-за непогоды были отменены сотни рейсов. Если у пассажира есть полис путешественника, то он может претендовать на денежное возмещение от страховой компании.

Для этого клиенту при оформлении страховки необходимо выбрать иск "Отмена поездки" с включением опции "задержка/отмена рейса", пишет Газета.Ru. Таким образом застрахованный сможет получить компенсацию.

Как отмечают в компании, задержка вылета на шесть и более часов в связи с погодными условиями считается страховым случаем. Клиент может рассчитывать на компенсацию в размере от 3 до 6% от выбранной им страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов.

"Страховую сумму турист выбирает самостоятельно, она варьируется до €5000 для зарубежных поездок, до 300 тыс. рублей при путешествиях по России", — рассказали в "Росгосстрахе".

Получить компенсацию можно предоставив заявление на выплату, документ от перевозчика, с данными о номере рейса, места и подтверждающий задержку или отмену рейса.

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