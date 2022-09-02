Из Улан-Удэ в Хабаровск и Владивосток увеличится число авиарейсов

Количество авиарейсов из Улан-Удэ в Хабаровск и Владивосток увеличится с начала октября, заявили в пресс-службе Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Бурятия.

"Дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск будут осуществлять авиакомпании S7 и "Аврора". В октябре частота рейсов во Владивосток увеличится с двух до четырёх раз в неделю, такое же изменение будет по направлению Улан-Удэ — Хабаровск", — уточнили в ведомстве.

Согласно информации, билеты на рейсы уже поступили в продажу. Стоимость полёта будет варьироваться от трёх тысяч рублей.