Семиклассник на один день стал "губернатором Ставрополья"

У семиклассника Данилы на Новый год было желание — хоть на один день превратиться в губернатора Ставропольского края.

Как пишет newstracker.ru, это, казалось бы, невероятное желание сбылось — после того, как мама мальчика на прямой линии рассказала о нём главе края Владимиру Владимирову.

В итоге школьника вместе с младшей сестрой пригласили на работу к губернатору. Ребята провели с Владимировым целый рабочий день, наравне с ним участвовали в совещаниях, в "прямой линии" и в рабочей поездке, о чём рассказал сам глава региона.

"Говорят, не устали. Все понравилось, всем интересовались, задавали вопросы. Уверен, что этот опыт поможет Даниле и Алене лучше узнать свой родной край и чем он живет", — написал Владимиров в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.