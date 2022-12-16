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Семиклассник на один день стал "губернатором Ставрополья"

Общество

У семиклассника Данилы на Новый год было желание — хоть на один день превратиться в губернатора Ставропольского края.

Как пишет newstracker.ru, это, казалось бы, невероятное желание сбылось — после того, как мама мальчика на прямой линии рассказала о нём главе края Владимиру Владимирову.

В итоге школьника вместе с младшей сестрой пригласили на работу к губернатору. Ребята провели с Владимировым целый рабочий день, наравне с ним участвовали в совещаниях, в "прямой линии" и в рабочей поездке, о чём рассказал сам глава региона.

"Говорят, не устали. Все понравилось, всем интересовались, задавали вопросы. Уверен, что этот опыт поможет Даниле и Алене лучше узнать свой родной край и чем он живет", — написал Владимиров в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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