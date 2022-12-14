Минздрав: в Ставрополье не зафиксировано ни одного случая смерти из-за гриппа

В Министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщили, что в настоящее время в регионе не зарегистрировано ни одного летального случая из-за заболевания гриппом, хотя ранее сообщалось о смерти студента в краевой инфекционной больнице.

"На сегодняшний день в крае не зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с гриппом", — пишет newstracker.ru.

Отмечается, что точная причина смерти курсанта филиала Краснодарского университета МВД РФ пока неизвестна. По информации некоторых источниках летальный исход мог наступить из-за пневмонии и проблем с сердцем, вызванные осложнениями гриппа.

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