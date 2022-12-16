Жители челябинского поселения останутся без скорой помощи с 1 января 2023 года

Жителей Шемахинского сельского поселения (Нязепетровский район, Челябинская область) уведомили, что с 1 января 2023 года они останутся без неотложной медицинской помощи с десяти вечера и до восьми утра. В указанные часы скорая не приедет, пишет kursdela.biz.

"Нам объявили, что 01.01.2023 в 00:00 наша неотложная помощь прекращает работать. Причину не уточнили. Более 1300 человек на территории нашего поселения (шесть населённых пунктов) останутся с без какой-либо медицинской помощи", — такое сообщение оставила подписчица группы "А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!" соцсети "Вконтакте".

Девушка отметила, что ближайшая скорая помощь находится в районном центре далеко от поселения — в 45 километрах. Из-за плохого качества местных дорог врачи могут не успеть приехать в срок.

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