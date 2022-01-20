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Автор Елена Былкина

Скорая помощь не приедет, если вы не наберёте 14 баллов

Общество

При вызове Скорой помощи теперь действуют новые правила. Потенциальному пациенту нужно правильно ответить на вопросы и получить за ответы не менее 14 баллов.

Скорая помощь не приедет, если вы не наберёте 14 баллов

При подозрении на COVID-19 человеку придётся пройти испытание, чтобы медики прибыли на дом. Как сообщает Telegram-канал Baza, новая система действует по всей стране с 14 января.

Теперь вызов в Скорую помощь адресуется сотрудникам колл-центра, которые заучили наизусть алгоритм работы с пациентами, заболевшими каронавирусом.

"Не можете вызвать скорую во время ковида? Возможно, вы просто не набрали нужное количество баллов… При первичном звонке россиянам с положительным результатом обычно задают наводящие и довольно дотошные вопросы об их состоянии. Как оказалось, тут всё не так просто, и за разные варианты ответов пациенту начисляют баллы — от их суммы зависит, пошлют к человеку скорую или нет", — гласит информация ТГ-канала.

Чтобы убедить операторов направить к вам Скорую помощь, нужно получить нужное количество баллов или сообщить о "значимых" факторах. Весомым доводом для прибытия медиков будет беременность или хронические заболевания обратившегося за медицинской помощью человека.

Ранее доктор Мясников предупредил о том, что в связи с атакой нового штамма COVID-19 "омикрон" больницы не смогут справляться с наплывом пациентов. Теледоктор посоветовал россиянам с симптомами ОРЗ лечиться дома "бабушкиными методами". 

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Омикрон. Всё что нужно знать.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 коронавирус
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