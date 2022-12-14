Эксперт о перспективах "АвтоВАЗа": стоимость авто — до двух миллионов рублей

Автоэксперт, координатор движения "Синие Ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, что "АвтоВАЗ" испытывает трудности с коробками передач и двигателями.

Эксперт считает, что автомобили "АвтоВАЗа" могут заменить иномарки. Он отметил, что отечественной автомобилестроительной компании предстоит восстановить нарушенные из-за антироссийских санкций производственные цепочки.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" рассматривает создание автомобиля Lada с новой системой полного привода.

"Пагубно сказался и уход партнёра Renault-Nissan. Решение всегда занимает время, и сейчас, например, есть проблемы с коробками передач и двигателями", — цитирует слова Шкуматова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автоэксперт рассказал, что в 2023 году компания РФ, вставшая на путь импортозамещения, планирует произвести 400 тыс. автомобилей.

При этом он отметил, что стоимость отечественных машин будет достигать двух миллионов рублей. Эксперт считает, что снизить стоимость автомобилей российского производства поможет перенос всего производственного цикла в Россию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.