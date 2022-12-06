Ульянов: пользователи напрасно по умолчанию отдают приложениям все права

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал исследование Positive Technologies, согласно которому злоумышленники создали вредоносную программу TgRAT и управляют ею через Telegram.

"Предполагаю, что преступники используют мессенджер в качестве средства коммуникации для сокрытия своей деятельности. Речь идёт о классическом трафике соединения. Мы установили приложение или каким-то другим образом оно проникло на устройство и может запрашивать разрешения. Большинство пользователей по умолчанию отдают программе все права", — отметил эксперт.

По его словам, Telegram является плохо контролируемым каналом. Программное обеспечение, которое отвечает за информационную безопасность, не воспринимает мессенджер как что-то подозрительное, добавил специалист.

Ранее эксперты PT провели расследование и заявили, что вирус-шпион TgRAT способен похищать конфиденциальные данные.

"Вредоносная программа использует закрытые чаты в Telegram в качестве каналов управления", — сообщили представители корпорации, передаёт РИА Новости.

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