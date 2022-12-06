Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Бузова пожаловалась на плохое самочувствие: как-то этот день я выстояла
Гастроэнтеролог: дефицит витамина В12 может вызвать анемию
Убита женщина-палач из ВС Украины Арехта, глава "профсоюза" карательниц Донбасса
Небензя на СБ ООН заявил, что не будет выслушивать "желчь" Киева и покинул зал
В Болгарии больше не рады беженцам с Украины на фоне нападения на посла РФ
Экс-депутат Рады: о захвате Украины Польшей в шутку говорил сам Зеленский
Federalist: Байден является главным виновником эскалации конфликта на Украине
Два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя
Диетолог: привычка доедать до конца может привести к ожирению

Ульянов: пользователи напрасно по умолчанию отдают приложениям все права

Общество

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал исследование Positive Technologies, согласно которому злоумышленники создали вредоносную программу TgRAT и управляют ею через Telegram.

Ульянов: пользователи напрасно по умолчанию отдают приложениям все права

"Предполагаю, что преступники используют мессенджер в качестве средства коммуникации для сокрытия своей деятельности. Речь идёт о классическом трафике соединения. Мы установили приложение или каким-то другим образом оно проникло на устройство и может запрашивать разрешения. Большинство пользователей по умолчанию отдают программе все права", — отметил эксперт.

По его словам, Telegram является плохо контролируемым каналом. Программное обеспечение, которое отвечает за информационную безопасность, не воспринимает мессенджер как что-то подозрительное, добавил специалист.

Ранее эксперты PT провели расследование и заявили, что вирус-шпион TgRAT способен похищать конфиденциальные данные.

"Вредоносная программа использует закрытые чаты в Telegram в качестве каналов управления", — сообщили представители корпорации, передаёт РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"
Безсонов: военные ВСУ расстреляли троих своих сослуживцев
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Последние материалы
Два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя
Диетолог: привычка доедать до конца может привести к ожирению
В короля Англии Карла III снова прилетело яйцо
Власти Грузии объяснили отказ от военной помощи Украине угрозой конфликта с РФ
Уровень инфляция в России сейчас ниже, чем до спецоперации, заявил Путин
Пилько про распад Союза: Граждане захлебнулись кровью, ничего не получив взамен
Россия даст компенсирующий ответ на дальнейшее расширение НАТО
Мурашко: отечественные вакцины хорошо защищают от "свиного гриппа"
Британский наёмник Макдональд: у нас была ситуация "великого дезертирства"
Американский аналитик Рамани назвал заявление Блинкена об Украине тревожным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников