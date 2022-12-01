Создатели сервиса LastPass, который называют самым популярным менеджером паролей, заявили об успешной хакерской атаке.
Исполнительный директор компании Карим Тубба признал, что "неавторизованная сторона" смогла получить доступ "к некоторой информации о клиентах". Он не стал раскрывать масштабы утечки и характер информации, которой смогли завладеть злоумышленники.
Эксперты издания TechCrunch предупреждают, что это может коснуться всех без исключения пользователей LastPass, а таковых в октябре насчитывалось 33 млн человек по всему миру.
Специалисты посоветовали пользователям сервиса оценить риски, и если скомпрометированы важные пароли, их стоит сменить в ближайшее время.
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