TechCrunch: хакеры взломали один из самых популярных менеджеров паролей

Создатели сервиса LastPass, который называют самым популярным менеджером паролей, заявили об успешной хакерской атаке.

Исполнительный директор компании Карим Тубба признал, что "неавторизованная сторона" смогла получить доступ "к некоторой информации о клиентах". Он не стал раскрывать масштабы утечки и характер информации, которой смогли завладеть злоумышленники.

Эксперты издания TechCrunch предупреждают, что это может коснуться всех без исключения пользователей LastPass, а таковых в октябре насчитывалось 33 млн человек по всему миру.

Специалисты посоветовали пользователям сервиса оценить риски, и если скомпрометированы важные пароли, их стоит сменить в ближайшее время.

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