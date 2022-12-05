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Адвокат оценил законность введения ограничений для уехавших из РФ россиян

Общество

Адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин прокомментировал Pravda.Ru заявление сенатора Андрея Клишаса о возможном введении ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.

"Теоретически это возможно, потому как если лицо находится не на территории РФ более 183 дней, то оно перестаёт быть налоговым резидентом России и становится налоговым нерезидентом. В таком случае налог выплачивается больше — с дохода взимается не 13-15%, а 30%. Это сейчас предусмотрено законодательством, вводить никакие изменения не надо", — заявил юрист.

Ранее глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан России, которые покинул страну после начала частичной мобилизации.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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