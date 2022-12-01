В Саратовской области вернутся обратно 95 мобилизованных многодетных отцов

По решению призывной комиссии Саратовской области, призванные в рамках частичной мобилизации многодетные отцы вернутся обратно домой.

Всего будет возвращено 95 призванных ранее граждан.

"За полтора месяца отменены решения о призыве 95 многодетных отцов из Саратовской области в рамках частичной мобилизации. Работа ведется призывной комиссией региона во главе с губернатором Романом Бусаргиным", — сказано в Telegram-канале пресс-службы правительства Саратовской области.

В октябре 2022 года Минобороны РФ распорядилось освобождать от мобилизации отцов, имеющих трёх и более детей. Теперь вышеупомянутые граждане, находящиеся в данный момент в воинских частях, должны быть возвращены домой.

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