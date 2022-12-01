В Екатеринбурге жена будущего участника СВО пожаловалась на отсутствие выплат

В Екатеринбурге жена будущего участника спецоперации РФ Евгения Нина заявила журналистам, что власти не передали ему зарплату и не предоставили льготы. Как подчеркнула женщина, её супруга в военкомате зарегистрировали как контрактника.

По информации tagilcity.ru, муж Нины проходил срочную службу в спецназе. Россиянин услышал о частичной мобилизации и сам посетил военкомат. Мужчина подписал контракт на полгода. Сейчас солдат обучается перед отправкой на фронт.

Как подчеркнула Нина, Евгений вместо 195 тысяч рублей получил 20 тысяч рублей. Руководство детсада отказалось предоставлять детям военного льготы.

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