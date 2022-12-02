Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Белоруссии пограничники посадили украинский дрон-разведчик
В Татарстане бывшему борцу с коррупцией грозит 12 лет тюрьмы за взятки
Безсонов призвал генералов ВС РФ прислушиваться к критике от подчинённых
Телеканал "Дождь"* уволил ведущего Коростелёва за слова о помощи солдатам ВС РФ
Сладков призвал войска ВС РФ быстрее отключать тылы Украины от электроэнергии
Украинка в эфире назвала россиян тараканами, которых надо " везде уничтожать"
American Thinker: Зеленский продаёт Украину западным инвесторам
Новак: планы Польши по закупке 3 млн тонн нефти у РФ — это театр абсурда
Денисенцев: страны Восточной Европы превратились в "украинский Урал"

Шукшина вспомнила об Антоне Красовском: Где он сегодня? Детей душит на Украине?

Общество

Мария Шукшина призвала Валентину Матвиенко не быть наивной и не верить знаменитостям, которые могут её подставить.

Шукшина вспомнила об Антоне Красовском: Где он сегодня? Детей душит на Украине?

Заслуженная артистка РФ не согласна с предложением председателя Совфеда РФ наградить Андрея Малахова за высокие рейтинги его песенного шоу.

Шукшина предупредила Матвиенко, что звёзды могут стать для власти привлекательными, однако они могут навредить тем, кто их поддерживает.

"Таким же привлекательным в глазах и МИДа, и СовФеда, и МИА RT был Антон Красовский. Где он сегодня? Детей душит на Украине?" — задалась вопросом обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Актриса отметила, что "нутро-то не скроешь".

Ранее Мария Шукшина отчитала Антона Красовского за призыв расправляться с украинскими детьми. Она отметила, что ей понятно, почему нас называют фашистами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией

Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.

Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией Анжела Якубовская Польша опозорилась и увековечила свой позор на маленькой бумажке Сергей Лебедев Знак зодиака 2 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Коц предрёк украинской армии серьёзные проблемы с поставками западных вооружений
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Последние материалы
"Чтоб вы все посдыхали!" - боец ВСУ из-под Артёмовска передал привет Зеленскому
За 2022 год в Нижегородской области завели пять уголовных дел против живодёров
Шукшина вспомнила об Антоне Красовском: Где он сегодня? Детей душит на Украине?
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Украинские окопы завалены трупами: скандал с потерями ВСУ не удаётся замять
Камкин: Шольц не уточнил, каким видит диалог Европы с Россией
В посольства Украины в шести странах ЕС прислали окровавленные пакеты
ВСУ сдерживают живой массой наступление ВС РФ в районе Артёмовска и Марьинки
В Школе современной пьесе подслушивают в кафе и ресторанах
Вахтовики НГКМ в Сахалине забастовали и потребовали выплатить зарплату
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников