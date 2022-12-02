Шукшина вспомнила об Антоне Красовском: Где он сегодня? Детей душит на Украине?

Мария Шукшина призвала Валентину Матвиенко не быть наивной и не верить знаменитостям, которые могут её подставить.

Заслуженная артистка РФ не согласна с предложением председателя Совфеда РФ наградить Андрея Малахова за высокие рейтинги его песенного шоу.

Шукшина предупредила Матвиенко, что звёзды могут стать для власти привлекательными, однако они могут навредить тем, кто их поддерживает.

"Таким же привлекательным в глазах и МИДа, и СовФеда, и МИА RT был Антон Красовский. Где он сегодня? Детей душит на Украине?" — задалась вопросом обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Актриса отметила, что "нутро-то не скроешь".

Ранее Мария Шукшина отчитала Антона Красовского за призыв расправляться с украинскими детьми. Она отметила, что ей понятно, почему нас называют фашистами.

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