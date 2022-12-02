Шукшина о призыве Матвиенко наградить Малахова: стоял у истоков дебилизации

Мария Шукшина не согласна с призывом Валентины Матвиенко представить Андрея Малахова к награде.

Заслуженная артистка РСФСР напомнила про "сериал" Малахова про изнасилование Дианы Шурыгиной, после чего суд заставил Первый канал заплатить штраф, так как передачу смотрели подростки.

"Малахов, человек стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших ТВ-зрителей. Не он её открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул. Сколько лжи вылилось, какой поток грязи обрушился на головы бедных людей", — объяснила актриса.

Осудила Мария Шукшина и "пляски на костях", когда после смерти известной личности на покойника лилась клевета, ложь, в прямом эфире начинался делёж наследства.

Артистка считает, что Малахов отнимает у людей "доброе имя" и опускает людей "в бездну".

"Неужели, г-жа Матвиенко не понимает, что если бы не СВО (и моя скромная лепта в деле борьбы с ТВ-деградацией) такие программы продолжали бы выходить и разлагать, прежде всего, душу человека", — отметила обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Она призвала председателя Совфеда Валентину Матвиенко не быть наивной и не верить "человеку-перевёртышу", который переключился на передачи с песнями.

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