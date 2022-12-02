Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила заслуги Андрея Малахова. Она считает, что телеведущий заслуживает премии.
Матвиенко считает, что Малахова следует наградить за влияние на народные массы и отвлечение зрителей от негативных мыслей с помощью шоу "Песни от всей души".
"Андрей пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает. Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия", — отметила спикер Совфеда.
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский призвал дать Андрею Малахову орден "Героя труда", так как "пацан заслужил".
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