Матвиенко призвала наградить Андрея Малахова за влияние на народные массы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила заслуги Андрея Малахова. Она считает, что телеведущий заслуживает премии.

Матвиенко считает, что Малахова следует наградить за влияние на народные массы и отвлечение зрителей от негативных мыслей с помощью шоу "Песни от всей души".

"Андрей пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает. Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия", — отметила спикер Совфеда.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский призвал дать Андрею Малахову орден "Героя труда", так как "пацан заслужил".

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