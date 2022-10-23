Шукшина отчитала Красовского: "Нас называют фашистами, понятно почему"

Актрису Марию Шукшину возмутили слова руководителя русскоязычной дирекции государственного телеканала RT Антона Красовского об украинских детях.

Заслуженная артистка России не одобрила призыв журналиста Красовского топить и сжигать украинских детей, которые считают, что Украину оккупировали "москали". Такое предложение телеведущий выдвинул в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

"Знаете, а я вот, что подумала. Людей с неуравновешенной психикой категорически нельзя допускать к эфиру. В противном случае, когда нас называют фашистами, понятно почему, … по причине красовских", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Ранее Мария Шукшина прокомментировала призыв Сергея Кириенко переформатировать спецоперацию на Украине в "народную войну". Актриса обвинила администрацию президента РФ в оторванности от народа.