В Березовской ГРЭС объяснили массовую гибель рыбы: прописано в расчётах

Местная жительница зафиксировала на видео массовую гибель рыбы районе Берёзовской ГРЭС в конце октября. В пресс-службе электростанции прокомментировали данный факт изданию prmira.ru.

Там объяснили, что из-за похолодания молодь рыбы скопилась в подводящем канале перед береговой насосной станцией. Затем она попала в водозабор, где погибла.

Такое чаще всего происходит осенью, и это прописано в проектных расчётах для оценки ущерба животному миру. В качестве компенсации ГРЭС каждый год выпускает в воду мальков или более взрослых особей, заявили в компании.

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