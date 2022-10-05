В Охотском районе Хабаровского края задержаны за браконьерство четверо рыбаков, которые ловили рыбу в запрещённых местах. Ущерб от их действий составил около полумиллиона рублей. Об этом пишет издание transsibinfo.com.
Местные жители занимались незаконной ловлей лосося. Лов они осуществляли с помощью рыболовных сетей, зная о запрете на вылов рыбы в данном месте.
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