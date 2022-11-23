Юрист Ярмуш: к выборам нельзя допускать граждан, настроенных против России

Адвокат, эксперт по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказалась по поводу идеи депутата Евгения Фёдорова, предложившего запретить избираться на выборах лицам, которые призывали к санкциям против РФ.

"В данной ситуации, когда против России ведётся гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение", — сказала Ярмуш в разговоре с RT.

Специалист поддержала эту инициативу и напомнила, что россияне, призывавшие к санкциям против РФ, демонстрировали тем самым свой антироссийский настрой.

"Нам не нужны враги России в законодательной власти", — заключила юрист.

Ранее депутат Фёдоров внёс предложение, согласно которому право быть избранным для тех, кто призывал к антироссийским санкциям, следует ограничить.