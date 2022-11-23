Адвокат, эксперт по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказалась по поводу идеи депутата Евгения Фёдорова, предложившего запретить избираться на выборах лицам, которые призывали к санкциям против РФ.
"В данной ситуации, когда против России ведётся гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение", — сказала Ярмуш в разговоре с RT.
Специалист поддержала эту инициативу и напомнила, что россияне, призывавшие к санкциям против РФ, демонстрировали тем самым свой антироссийский настрой.
"Нам не нужны враги России в законодательной власти", — заключила юрист.
Ранее депутат Фёдоров внёс предложение, согласно которому право быть избранным для тех, кто призывал к антироссийским санкциям, следует ограничить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.