WSJ: власти США вынуждают союзников усиливать антироссийские санкции

Американские власти заставляют своих союзников усиливать санкционное давление на РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам обозревателя издания Иэна Телли, официальный Вашингтон перешёл к политике "тихих дипломатических усилий". Он отметил, что США регулярно контактируют с торговыми партнёрами РФ, пытаясь убедить их в необходимости введения ограничительных мер в отношении Москвы.

"Штаты призывают союзников ужесточить санкции против России", — подчеркнул журналист.

Как пояснил автор, Белый дом контролирует действия комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес, которая отвечает за процесс разработки новых ограничений. Он убеждён: такое поведение США следует воспринимать в качестве прямого давления на Европу.

Кроме того, Телли добавил, что экономическая система РФ смогла выстоять, находясь под санкционным ударом. Это удалось сделать в том числе с помощью поставок энергетических носителей государствам, отказавшимся вводить ограничения, заключил обозреватель.