Американские власти заставляют своих союзников усиливать санкционное давление на РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам обозревателя издания Иэна Телли, официальный Вашингтон перешёл к политике "тихих дипломатических усилий". Он отметил, что США регулярно контактируют с торговыми партнёрами РФ, пытаясь убедить их в необходимости введения ограничительных мер в отношении Москвы.
"Штаты призывают союзников ужесточить санкции против России", — подчеркнул журналист.
Как пояснил автор, Белый дом контролирует действия комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес, которая отвечает за процесс разработки новых ограничений. Он убеждён: такое поведение США следует воспринимать в качестве прямого давления на Европу.
Кроме того, Телли добавил, что экономическая система РФ смогла выстоять, находясь под санкционным ударом. Это удалось сделать в том числе с помощью поставок энергетических носителей государствам, отказавшимся вводить ограничения, заключил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.