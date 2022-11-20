Российских туристов выселили из гостиницы в Венгрии из-за национальности

Некоторые страны Европы перестали быть гостеприимными в отношении россиян. Однако туристический сектор терпит "провал" в том числе и из-за того, что граждане РФ значительно меньше посещают любимые курорты и города.

Один из случаев рассказал "Турпром", когда в городе Мишкольц (Венгрия) российских туристов попросили освободить номер отеля. Пара заехала в апартаменты, но уже через несколько часов им позвонили и потребовали уехать. Скандал решили не устраивать, но эксперты рекомендуют написать жалобу в министерство туризма Венгрии и в сервис Booking, через который бронировался отель. Хозяин гостиницы оказался украинцем и "активным националистом", сообщили путешественники.

Также известны случаи грубого отношения к гражданам России в Норвегии, Швеции и даже Египте, который прежде был очень дружелюбным. В жаркой стране туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе. Рейс отменили из-за поломки "Боинга", людей продержали в аэропорту 19 часов, не обеспечив водой и едой. После расселения в отеле туристы отметили русофобские настроения и отсутствие человеческого отношения к себе.