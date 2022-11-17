В Нижегородский области врач ошибся и отдал женщине тело 15-летнего сына. Медик должен был направить труп в морг.
По информации Ni Mash, россиянка забрала ребёнка и пробыла с ним дома всю ночь. Как отметили журналисты, подросток страдал из-за Детского церебрального паралича.
В СМИ рассказали, что вечером мальчику стало очень больно. Специалисты его госпитализировали, но не смогли реанимировать. Дежурный врач установил смерть ребёнка. Утром медики попросили женщину вернуть тело.
Ранее в Дагестане младенец с ожогами умер после лечения у знахарей. Они пообещали родителям убрать шрамы с помощью гусиного жира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.