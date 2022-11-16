Собянин: Москва не будет отказываться от проведения новогодних праздников

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Москве не стоит отказываться от проведения новогодних и рождественских мероприятий и по экономическим, и по моральным соображениям.

Градоначальник заверил, что доходы, которые получит столица от празднования Нового года, намного больше, чем те средства, которые можно сэкономить, если не устраивать никаких мероприятий.

Зато вырученные средства от проведения праздников можно и нужно направить на поддержку спецоперации.

"Доходы от этих праздников, даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" — сказал Собянин в беседе с РИА Новости.

Плюс к этому мэр уверен, что в трудные времена праздники как никогда нужны людям, потому что они дарят им главное — надежду и доброе новогоднее настроение. Собянин напомнил, что советские граждане отмечали Новый год даже в дни Великой Отечественной войны, и это помогало им с оптимизмом смотреть в будущее.