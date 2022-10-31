Стилист Лисовец рассказал, без каких вещей горожанину не обойтись зимой

Стилист Владислав Лисовец уверен, что всего две вещи смогут помочь любому человеку адаптироваться к перепадам температур в зимнем городе.

Одна из таких вещей — ультратонкий пуховик. Его можно носить под любой верхней одеждой — плащом или пальто.

"Он для тепла, его не видно. Как только вы заходите в помещение, его можно снять. Если вы час гуляете по торговому центру, вы его снимаете, и он не занимает много места", — пояснил телеведущий в беседе с Радио 1.

Вторая вещь, незаменимая в зимнем гардеробе модного горожанина — это массивный шарф. Его тоже можно снимать, входя в помещение, хотя места он будет занимать больше, чем тонкий пуховик.

Ранее стилист Мари Эриксон рассказала, как правильное сочетание старых и новых вещей поможет создать интересный образ. Она предложила использовать принцип многослойности и сочетать различные текстуры.