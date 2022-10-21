Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Стилист: старые вещи помогут создать интересный образ

Моя семья » Красота и стиль

Конечно, все слышали о винтаже. Но это не означает, что, если надеть платье, которое носила ваша бабушка, вас автоматически станут считать законодательницей мод. Для создания модного образа необходимо правильно сочетать вещи, считает стилист Мари Эрикссон. Об этом она подробно рассказывает в своём TikTok-аккаунте.

Стилист: старые вещи помогут создать интересный образ

Есть что надеть!

Многие женщины жалуются, что им нечего надеть, хотя вещей в гардеробе много. Проблема в том, что они не знают, с чем их носить, или считают часть вещей вышедшими из моды. Это могут быть даже очень красивые и нарядные вещицы, однако страх, что они не будут "смотреться" сегодня, мешает дамам достать их из шкафа. Но это неверный подход, полагает стилист.

Принцип многослойности

Например, синие джинсы, по словам Эрикссон, прекрасно сочетаются с таким верхом, как чёрный кроп-топ, белая рубашка и тёмно-серый жакет.

Сочетание различных текстур

Так, шёлковую рубашку вполне можно надеть с вязаной юбкой и сетчатыми носками. И добавить ещё кожаную сумку.

Интересные аксессуары

Скажем, белое платье или рубашку можно дополнить сумкой и широкополой шляпой розового цвета.

"Просто представьте, насколько скучно выглядел бы образ без данных предметов", — говорит стилист.

Думать не о моде, а о восприятии

Кстати, когда речь идёт о старых вещах, совсем не обязательно имеются в виду вещи из прошлого века. Это могут быть предметы гардероба или аксессуары, которые были в моде, предположим, десять-пятнадцать или даже пять лет назад. Не исключено, что они подойдут к вашим новым вещам.

В общем-то, мода — понятие достаточно условное. Она быстро меняется, и люди воспринимают обычно образ в целом, а не отдельные его элементы. Если вещи будут гармонировать друг с другом по цвету, по покрою, по стилю, никто и никогда не назовёт вас немодной! Но если вы даже наденете остромодные вещи и аксессуары, сочетание которых будет выглядеть неуместным и безвкусным, вы станете производить на окружающих плохое впечатление.

Секрет прост. За исключением профессионалов, вряд ли кто-то разберётся, какой эпохи на вас одежда или украшения. И если вы наденете свадебное платье бабушки вместе с новым жакетом и серьгами-новоделами, выполненными "под старину", которые вполне идут к этому наряду, некому будет вас упрекнуть.

Зато упрёки могут вызвать даже очень дорогие вещи, купленные в бутике, если они выглядят слишком скромными и неприметными.

Опять же, профессионал, конечно, оценит бренд и стоимость, но обычным людям, не одевающимся в бутиках, будет казаться, что вы одеты как нищенка, или у вас просто нет вкуса, или нет желания хорошо одеваться.

Поэтому "строгий стиль" — это вариант для работы или деловой встречи, а если вы идёте в ресторан, в гости или на вечеринку, а тем более на свидание, лучше использовать более интересные вариации с "фантазией", невзирая на степень модности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко
Новости
Экс-глава челябинского завода выплатит 100 тыс. рублей за кражу 27 млн рублей
Разумков: ВС РФ могут отрезать Западную Украину — и получить еще две АЭС
Путин: люди не будут пить, если им будет, чем заниматься
Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе
WP: командование ВСУ признаёт проблемы с имеющимися системами ПВО
Лукашенко: на сегодняшний день никакой в….*, нам она не нужна
В Приморье подорожали основные группы товаров
МО РФ: российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Стремоусов: власти Херсонской области пожалуются в ООН из-за обстрелов ВСУ
Лукашенко пригласил Службу безопасности Украины в Белоруссию
Популярное
Силовые структуры
Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ

Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
Минобороны РФ: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области
Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева Любовь Степушова БПЛА "Герань" нанесли Украине смертельный удар в психологической войне Любовь Степушова
Военные новости
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
Силовые структуры
Наступление ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь немецких САУ PzH-2000
Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем
Мир. Новости мира
Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем
Последние материалы
Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну
Путин: люди не будут пить, если им будет, чем заниматься
Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе
WP: командование ВСУ признаёт проблемы с имеющимися системами ПВО
Лукашенко: на сегодняшний день никакой в….*, нам она не нужна
Американский генерал: "Мы должны положить начало конца России”
В Приморье подорожали основные группы товаров
МО РФ: российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Стремоусов: власти Херсонской области пожалуются в ООН из-за обстрелов ВСУ
Лукашенко пригласил Службу безопасности Украины в Белоруссию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников