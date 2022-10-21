Стилист: старые вещи помогут создать интересный образ

Конечно, все слышали о винтаже. Но это не означает, что, если надеть платье, которое носила ваша бабушка, вас автоматически станут считать законодательницей мод. Для создания модного образа необходимо правильно сочетать вещи, считает стилист Мари Эрикссон. Об этом она подробно рассказывает в своём TikTok-аккаунте.

Есть что надеть!

Многие женщины жалуются, что им нечего надеть, хотя вещей в гардеробе много. Проблема в том, что они не знают, с чем их носить, или считают часть вещей вышедшими из моды. Это могут быть даже очень красивые и нарядные вещицы, однако страх, что они не будут "смотреться" сегодня, мешает дамам достать их из шкафа. Но это неверный подход, полагает стилист.

Принцип многослойности

Например, синие джинсы, по словам Эрикссон, прекрасно сочетаются с таким верхом, как чёрный кроп-топ, белая рубашка и тёмно-серый жакет.

Сочетание различных текстур

Так, шёлковую рубашку вполне можно надеть с вязаной юбкой и сетчатыми носками. И добавить ещё кожаную сумку.

Интересные аксессуары

Скажем, белое платье или рубашку можно дополнить сумкой и широкополой шляпой розового цвета.

"Просто представьте, насколько скучно выглядел бы образ без данных предметов", — говорит стилист.

Думать не о моде, а о восприятии

Кстати, когда речь идёт о старых вещах, совсем не обязательно имеются в виду вещи из прошлого века. Это могут быть предметы гардероба или аксессуары, которые были в моде, предположим, десять-пятнадцать или даже пять лет назад. Не исключено, что они подойдут к вашим новым вещам.

В общем-то, мода — понятие достаточно условное. Она быстро меняется, и люди воспринимают обычно образ в целом, а не отдельные его элементы. Если вещи будут гармонировать друг с другом по цвету, по покрою, по стилю, никто и никогда не назовёт вас немодной! Но если вы даже наденете остромодные вещи и аксессуары, сочетание которых будет выглядеть неуместным и безвкусным, вы станете производить на окружающих плохое впечатление.

Секрет прост. За исключением профессионалов, вряд ли кто-то разберётся, какой эпохи на вас одежда или украшения. И если вы наденете свадебное платье бабушки вместе с новым жакетом и серьгами-новоделами, выполненными "под старину", которые вполне идут к этому наряду, некому будет вас упрекнуть.

Зато упрёки могут вызвать даже очень дорогие вещи, купленные в бутике, если они выглядят слишком скромными и неприметными.

Опять же, профессионал, конечно, оценит бренд и стоимость, но обычным людям, не одевающимся в бутиках, будет казаться, что вы одеты как нищенка, или у вас просто нет вкуса, или нет желания хорошо одеваться.

Поэтому "строгий стиль" — это вариант для работы или деловой встречи, а если вы идёте в ресторан, в гости или на вечеринку, а тем более на свидание, лучше использовать более интересные вариации с "фантазией", невзирая на степень модности.