Юрист Тригнин: "Мы можем говорить о приостановке мобилизации"

Юрист Владимир Тригнин в беседе с Pravda.Ru объяснил, требуется ли отдельный указ президента РФ для завершения частичной мобилизации в России.

Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин считает, что о завершении мобилизации в России говорить рано.

"Мы можем говорить о приостановке мобилизации. Почему? Потому что среди прочего, согласно указу президента №647, военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, продолжают проходить военную службу до момента окончания мобилизации", — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что пока указ не отменён, военнослужащие фактически проходят службу.

"Для того чтобы сказать, что мобилизация завершена, нужна отмена указа "О частичной мобилизации". Пока указ не отменен, соответственно, говорить о завершении преждевременно", — отметил эксперт.

Тригнин объяснил, что указ "О частичной мобилизации" продолжает действовать, однако в разных регионах РФ ситуация складывается по-разному.

"Другой вопрос, что не работает в каких-то регионах. Например, в Тульской области ещё продолжает работать. В Санкт-Петербурге продолжает работать мобилизационная комиссия. В Москве не работает, в Московской области — тоже не работает. Но фактически указ продолжает действовать", — сказал председатель Военной коллегии адвокатов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.