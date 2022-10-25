"Жил в Желтых Водах": Пригожин рассказал о детстве на Украине

Российский предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что значительную часть детства провел на Украине. В частности, он несколько лет прожил в городе Желтые Воды.

Журналисты издания "Блокнот" попросили бизнесмена прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о Ефиме Ильиче Пригожине — родном брате его деда, который во времена СССР занимался урановыми разработками на территории Украины.

Евгений Пригожин подтвердил вышеуказанную информацию, назвав ее абсолютно правильной.

"Ефим Ильич Пригожин — родной брат моего деда. Поскольку я рано остался без отца, большую часть своей жизни я проводил со своим дедом, который научил меня, как творить добро. На Украине же я провел значительную часть своего детства, в том числе несколько лет жил в Желтых Водах, где сутки напролет находился на работе у дяди Ефима, на тех самых открытых урановых разработках, которыми он и руководил", — приводит комментарий Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Ефим Ильич Пригожин был советским, украинским научным и инженерным деятелем, ветераном ВОВ, Почетным гражданином города Желтые Воды и лауреатом Ленинской премии.