В Росздравнадзоре по Москве и Московской области проводят разбирательства обстоятельств, при которых медики скорой помощи могли принять за труп живого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее видео, на котором врачи скорой приняли за труп живого мужчину на улице появилось в Telegram-каналах. Медики накрыли мужчину чёрными пакетами, но он стал шевелиться.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.