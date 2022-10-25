Врачи скорой помощи в Москве приняли живого мужчину за труп

В Росздравнадзоре по Москве и Московской области проводят разбирательства обстоятельств, при которых медики скорой помощи могли принять за труп живого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее видео, на котором врачи скорой приняли за труп живого мужчину на улице появилось в Telegram-каналах. Медики накрыли мужчину чёрными пакетами, но он стал шевелиться.