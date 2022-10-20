Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Виновница аварии со смертельным исходом в Хакасии получила 3,5 года колонии
Гладков: украинские боевики выпустили по Белгородской области три снаряда
Кондратьев рассказал о размещении жителей Херсонщины в Краснодарском крае
Эксперт: по Севастополю Украина обязательно ударит в первую очередь
Сенатор Джабаров выступил за возвращение двухлетней службы в армии
Дроны ВДВ РФ наносят удары с воздуха и уничтожают технику ВСУ под Херсоном
Песков: мир больше коллективного Запада, многие страны хотят сотрудничать с РФ
Дандыкин: ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС
Трамп назвал 1332 причины, чтобы не ссориться с Россией

Садальский об упразднении Ростуризма: "Сокращают, чтобы породить новых"

Общество

Актёр Станислав Садальский прокомментировал указ Владимира Путина об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвитию.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" одобрил решение президента РФ о прекращении деятельности Ростуризма.

"Наконец начали динамично принимать нужные и взвешенные решения!" — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР недоумевает, чем министерство Ростуризма занималось при условии, что в России туристические фирмы принадлежат частным лицам.

"Хотя, у нас, как обычно, сокращают для того чтобы породить новых, в ещё большем количестве!" — поделился своим мнением Садальский.

Ранее сообщалось, что что решение об упразднении Ростуризма позволит усовершенствовать государственное управление в туристической сфере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре

ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Мир. Новости мира
Марков заявил о возможной ядерной провокации США и Британии на Украине
Сергей Лебедев Пираты успешно доплыли с нами до нового тысячелетия Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева Ольга Лебедева Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ лишили ВСУ шансов на внезапное наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Силовые структуры
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Последние материалы
Сенатор Джабаров выступил за возвращение двухлетней службы в армии
Дроны ВДВ РФ наносят удары с воздуха и уничтожают технику ВСУ под Херсоном
Песков: мир больше коллективного Запада, многие страны хотят сотрудничать с РФ
Дандыкин: ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС
Трамп назвал 1332 причины, чтобы не ссориться с Россией
В Германии сгорел отель "Шеферек", где проживали беженцы с Украины
Терапевт: в медицине есть четыре вида головной боли
Мишустин распорядился выделить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета
Сладков: Россия не будет торопиться с ответом на провокации Украины
Медведев обвинил главу Еврокомисии Ляйен в сговоре с фармкомпаниями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников