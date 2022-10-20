Садальский об упразднении Ростуризма: "Сокращают, чтобы породить новых"

Актёр Станислав Садальский прокомментировал указ Владимира Путина об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвитию.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" одобрил решение президента РФ о прекращении деятельности Ростуризма.

"Наконец начали динамично принимать нужные и взвешенные решения!" — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР недоумевает, чем министерство Ростуризма занималось при условии, что в России туристические фирмы принадлежат частным лицам.

"Хотя, у нас, как обычно, сокращают для того чтобы породить новых, в ещё большем количестве!" — поделился своим мнением Садальский.

Ранее сообщалось, что что решение об упразднении Ростуризма позволит усовершенствовать государственное управление в туристической сфере.