Путин: бестолковщины при частичной мобилизации достаточно

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, заявил лидер страны. По мнению Путина, проблемы в этой области, видимо, накапливались достаточно долго.