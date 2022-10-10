Президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.
К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, заявил лидер страны. По мнению Путина, проблемы в этой области, видимо, накапливались достаточно долго.
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