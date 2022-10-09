Повестка из московского военкомата пришла ещё одному инвалиду

Москвичу Олегу Васильеву, у которого стоит диагноз "спинальная мышечная атрофия (СМА)", пришла повестка в военкомат. Инвалиду предписано явиться в военкомат Хорошевского района Северо-Западного административного округа Москвы.

"Наши ребята со СМА настолько круты, что им приходят повестки. И действительно, зачем их лечить?" — задали вопрос авторы проекта diagnoz_zhit в Instagram*.

Уточняется, что Васильев не имеет физической возможности явиться в военкомат по повестке, потому что ему, как колясочнику, никак не подняться на четвёртый этаж, на котором назначен приём.

Ранее повестку вручили параатлету Дмитрию Игнатову, у которого 10 лет назад во время прохождения армейской службы была ампутирована нога после падения ракетной установки С-300.

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