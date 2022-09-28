Военкомат вручил повестки российским фигуристам-чемпионам

Под частичную мобилизацию, объявленную в РФ 21 сентября, попали российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. Такой информацией поделился "Матч ТВ".

23-летний Алиев является обладателем золота чемпионата Европы 2020 года и серебра европейских соревнований 2018 года.

В копилке 22-летнего Игнатова — серебро чемпионата России 2021 года.