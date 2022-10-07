Собчак: в Подмосковье разносят повестки по ресторанам

По словам телеведущей Ксении Собчак, сотрудники полиции разносят повестки даже по ресторанам Подмосковья.

Блогер в своём рассказе сослалась на одну из посетительниц ресторана "Клешни и хвосты" в Балашихе, которая стала свидетелем попытки вручения повесток обедающим в зале гостям.

По словам дочери находившегося на тот момент в ресторане 49-летнего Дмитрия Иноземцева, посетители отмечали в ресторане праздничное событие, и в этот момент в зале появились четверо полицейских, сопровождаемые людьми в штатском. Первым делом они проверили документы у персонала ресторана, а потом переключились на клиентов, пытаясь вручать им повестки, на которых не было печатей.

Девушка отметила, что её отец не взял повестку, объяснив, что имеет проблемы со здоровьем — боли в позвоночнике и разрыв ахиллесова сухожилия, из-за чего в своё время не прошёл службу в армии.

"Со слов менеджера ресторана, нескольким людям повестки всё-таки вручили", — завершила рассказ Собчак в своём Telegram-канале.