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Власти Омска объяснили проблемы с выплатами мобилизованным дефицитом бюджета

Общество

Омский губернатор Александр Бурков объяснил, что выплаты мобилизованным затруднены в связи дефицитом бюджета. Позже власти заверили, что деньги будут изыскивать любым способом.

Власти Омска объяснили проблемы с выплатами мобилизованным дефицитом бюджета

Глава Омской области рассказал, что дефицит бюджета составляет около 13 млрд руб. Он пообещал, что, несмотря на нехватку средств, мобилизованным работникам госучреждений выплатят не меньше месячной заработной платы.

Губернатор призвал к таким шагам и руководителей бизнеса.

В пресс-службе губернатора прокомментировали ситуацию.

"Нет опасений, что не будет оказана помощь, просто сейчас сумма высчитывается. У нас есть бюджетный разрыв, который надо закрыть. Сейчас у нас дополнительная нагрузка, мы её закрываем своими силами и силами бизнеса", — цитирует слова пресс-службы губернатора издание "Подъём".

Представители пресс-службы Буркова отметили, что принуждать бизнесменов к выплатам не будут. При этом предприятия АПК сами решили поддержать мобилизованных.

Ранее в интернете распространилось видео с мобилизованными из Омска, которые просят выдать их семьям обещанные выплаты.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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