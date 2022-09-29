Обвинённого ранее в педофилии Владимира Громова, врача из Свердловской области, оправдали, отменив ему приговор, предполагавший 5 лет в колонии строгого режима.
Поводом для заключения врача под стражу стали показания двух девочек, которые утверждали, что мужчина что-то делал в кустах со спущенными штанами, пишет tagilcity.ru.
Однако это история получила широкую общественную огласку, в защиту обвиняемого высказались более 200 медицинских работников. Они обратились к прокурору региона, объясняя, что никаких намерений в отношении детей у Громова не было, а в кусты его загнала болезнь, при которой врач ощущает частые и резкие позывы к мочеиспусканию.
Ранее адвокат врача уже объяснял, что когда его подзащитному стало невмоготу, он был вынужден побежать в ближайшие кусты, не заметив при этом играющих рядом детей. Однако намерения причинить им вред или напугать у врача не было.
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