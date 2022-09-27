Пенсионерка из Серова Свердловской области Любовь Логинова заблудилась в лесу, нашла там хижину и отмечала каждый день в календаре, сколько ей осталось жить. Об этом пишет издание tagilcity.ru.
Пожилая женщина потерялась ещё в начале июля во время похода за грибами. Её искали почти две недели, но безуспешно.
Нашли её спасатели в конце сентября, но, к сожалению, уже мёртвой. Скорее всего, она умерла от переохлаждения.
Как рассказал сын погибшей, на стене хижины висел календарь, в котором женщина отмечала углём, сколько дней сумела прожить в лесу.
Судя по последней зачеркнутой дате — 31 августа — женщине удалось продержаться больше полутора месяцев.
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