Заблудившаяся в лесу пенсионерка полтора месяца выживала в хижине

Пенсионерка из Серова Свердловской области Любовь Логинова заблудилась в лесу, нашла там хижину и отмечала каждый день в календаре, сколько ей осталось жить. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

Пожилая женщина потерялась ещё в начале июля во время похода за грибами. Её искали почти две недели, но безуспешно.

Нашли её спасатели в конце сентября, но, к сожалению, уже мёртвой. Скорее всего, она умерла от переохлаждения.

Как рассказал сын погибшей, на стене хижины висел календарь, в котором женщина отмечала углём, сколько дней сумела прожить в лесу.

Судя по последней зачеркнутой дате — 31 августа — женщине удалось продержаться больше полутора месяцев.