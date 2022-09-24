Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как в российских военкоматах не соблюдают критерии отбора для частичной мобилизации.
Журналистка увидела противоречия в правилах и реальной мобилизационной деятельностью.
"Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что "это касается только призывников, а не мобилизованных"", — написала телеведущая в своём микроблоге.
Симоньян обратила внимание на несоблюдения возрастных ограничений для призыва на спецоперацию на Украине.
"Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним", — поделилась своими наблюдениями журналистка.
Главный редактор RT пригрозила назвать номера военкоматов, где не соблюдают установленные правила.
"Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные", — выразила своё возмущение Симоньян.
Ранее в Госдуме назвали "провокацией" информацию о мобилизации "всех подряд".
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