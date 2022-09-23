В Госдуме назвали "провокацией" информацию о мобилизации "всех подряд"

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг информацию о том, что в России мобилизуют всех людей "без разбора".

Швыткин отметил, что сомневается, что такие факты имеют место быть. Он призвал не верить тому, что сообщают некоторые СМИ.

"Сейчас, понятно, работает и "пятая колонна", и различные Telegram-каналы с целью провоцирования саботажа частичной мобилизации… Нужно родину защищать, страна в опасности", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".

Он отметил, что все нарушения в процессе проведения мобилизации должны проверять органы военной прокуратуры.

В СМИ появляются сообщения о том, что в регионах повестки получают граждане с ограничениями по здоровью и без боевого опыта.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заверил, что студенты не подпадают под частичную мобилизацию.