Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг информацию о том, что в России мобилизуют всех людей "без разбора".
Швыткин отметил, что сомневается, что такие факты имеют место быть. Он призвал не верить тому, что сообщают некоторые СМИ.
"Сейчас, понятно, работает и "пятая колонна", и различные Telegram-каналы с целью провоцирования саботажа частичной мобилизации… Нужно родину защищать, страна в опасности", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".
Он отметил, что все нарушения в процессе проведения мобилизации должны проверять органы военной прокуратуры.
В СМИ появляются сообщения о том, что в регионах повестки получают граждане с ограничениями по здоровью и без боевого опыта.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заверил, что студенты не подпадают под частичную мобилизацию.
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