Мобилизованные могут хорошо заработать на СВО, если захватят технику врага

Гражданам РФ, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, обещают солидные выплаты.

Оклад военнослужащего-контрактника в РФ состоит из двух частей. Первая — выплата по воинскому званию — от 5794 рубля для рядового до 25 490 рублей для генерал-лейтенанта. Вторая составляющая более существенная — это выплата по воинской специальности с надбавками за особые условия, среди которых риск несения военной службы. Дополнительные выплаты полагаются за уничтожение вражеской техники — от 100 тыс рублей и захват вооружения — до 1 млн. рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг информацию о том, что в России мобилизуют всех людей "без разбора".

Рядовые военнослужащие по совокупности всех условий могут получать около 160 тыс. рублей в месяц, а лейтенанты — более 200 тыс.

В случае лёгкого ранения военнослужащий получает 74 211 рублей, при тяжёлом ранении полагается страховая выплата в размере 296 846 рублей. Признанные негодными к службе из-за травмы получат 2 968 464 рубля — такая же сумма предусмотрена в качестве страховой выплаты в случае гибели.

По информации издания "Экономика сегодня", семьям военнослужащих также полагаются выплаты при получении ими ранений или гибели. При ранении в ходе СВО предусмотрена выплата в 3 млн рублей, а в случае гибели — в 5 млн рублей.