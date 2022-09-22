Глава RT Маргарита Симоньян высказалась о необходимости списать кредиты россиянам, участвующим в спецоперации на Украине.
Журналистка объяснила, почему мобилизованным гражданам надо обнулить кредиты.
"Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость", — написала главный редактор RT в своём микроблоге.
Ранее Симоньян уточнила, какие категории граждан попадают под мобилизацию.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.