Симоньян о кредитной амнистии для мобилизованных: "Вернутся не все"

Глава RT Маргарита Симоньян высказалась о необходимости списать кредиты россиянам, участвующим в спецоперации на Украине.

Журналистка объяснила, почему мобилизованным гражданам надо обнулить кредиты.

"Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость", — написала главный редактор RT в своём микроблоге.

Ранее Симоньян уточнила, какие категории граждан попадают под мобилизацию.