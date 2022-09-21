Симоньян уточнила, кто именно попадает под мобилизацию: с боевым опытом

Журналист Маргарита Симоньян уточнила, какие именно категории граждан попадают под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ утром 21 сентября.

Главный редактор телеканала RT подчеркнула, что полученная ею информация была взята непосредственно у представителей Минобороны РФ. Она отметила, что частичная мобилизация коснётся только тех, кто соответствует указанным трём обязательным пунктам.

"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта: 1. Кто отслужил.

2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено).

3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

В заключение журналистка пообещала держать россиян в курсе меняющейся ситуации, проясняя её в меру своих возможностей.

Ранее 21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о поддержке референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация.