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Симоньян уточнила, кто именно попадает под мобилизацию: с боевым опытом

Общество

Журналист Маргарита Симоньян уточнила, какие именно категории граждан попадают под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ утром 21 сентября.

Симоньян уточнила, кто именно попадает под мобилизацию: с боевым опытом

Главный редактор телеканала RT подчеркнула, что полученная ею информация была взята непосредственно у представителей Минобороны РФ. Она отметила, что частичная мобилизация коснётся только тех, кто соответствует указанным трём обязательным пунктам.

"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:

1. Кто отслужил.
2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено).
3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

В заключение журналистка пообещала держать россиян в курсе меняющейся ситуации, проясняя её в меру своих возможностей.

Ранее 21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о поддержке референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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