Журналист Маргарита Симоньян уточнила, какие именно категории граждан попадают под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ утром 21 сентября.
Главный редактор телеканала RT подчеркнула, что полученная ею информация была взята непосредственно у представителей Минобороны РФ. Она отметила, что частичная мобилизация коснётся только тех, кто соответствует указанным трём обязательным пунктам.
"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:
1. Кто отслужил.
2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено).
3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
В заключение журналистка пообещала держать россиян в курсе меняющейся ситуации, проясняя её в меру своих возможностей.
Ранее 21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о поддержке референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация.
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