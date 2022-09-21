Песков пояснил свои слова о том, что в РФ не идёт речь о мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, что изменилось после его слов недельной давности о том, что речь о мобилизации в России не идёт.

По словам Пескова, с тех пор изменились условия: теперь РФ противостоит военному потенциалу Североатлантического альянса и других стран, которые поставляют Украине вооружение.

Неделю назад пресс-секретарь президента РФ сказал представителям СМИ, что в России "речи не идёт" о мобилизации.

"Фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идёт", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идёт", — объяснил Песков.

В среду, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России.