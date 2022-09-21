Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, что изменилось после его слов недельной давности о том, что речь о мобилизации в России не идёт.
По словам Пескова, с тех пор изменились условия: теперь РФ противостоит военному потенциалу Североатлантического альянса и других стран, которые поставляют Украине вооружение.
Неделю назад пресс-секретарь президента РФ сказал представителям СМИ, что в России "речи не идёт" о мобилизации.
"Фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идёт", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идёт", — объяснил Песков.
В среду, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.