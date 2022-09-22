Любимов предсказал будущее в 1997 году: Украина воюет с Россией на стороне НАТО

Журналист Александр Любимов 25 лет назад рассказал о неизбежности военного противостояния НАТО, Украины и России.

В Сети вспомнили авторскую программу Александра Любимого 1997 года "Один на один". В ней он предсказал спецоперацию на Украине, обсуждая конфликт России с Украиной из-за её возможного вступления в НАТО.

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснял, что Украина хочет жить в мире и с Европой, и с Россией.

Александр Любимов сказал слова, которые сейчас выглядят почти пророческими.

"Я знаю, что в одной академии американской учения штабные проводились… и там гипотетический 2025 год, разрабатывается ситуация, где Америка воюет с двумя государствами — Китаем и Россией, и причиной войны стало то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. В России тоже считают, что может начаться война, если Украина вступит в НАТО?" — говорил журналист в своей передаче четверть века назад.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал поставки оружия на Украину и частичную мобилизацию в РФ.