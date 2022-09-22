Журналист Александр Любимов 25 лет назад рассказал о неизбежности военного противостояния НАТО, Украины и России.
В Сети вспомнили авторскую программу Александра Любимого 1997 года "Один на один". В ней он предсказал спецоперацию на Украине, обсуждая конфликт России с Украиной из-за её возможного вступления в НАТО.
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснял, что Украина хочет жить в мире и с Европой, и с Россией.
Александр Любимов сказал слова, которые сейчас выглядят почти пророческими.
"Я знаю, что в одной академии американской учения штабные проводились… и там гипотетический 2025 год, разрабатывается ситуация, где Америка воюет с двумя государствами — Китаем и Россией, и причиной войны стало то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. В России тоже считают, что может начаться война, если Украина вступит в НАТО?" — говорил журналист в своей передаче четверть века назад.
Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал поставки оружия на Украину и частичную мобилизацию в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.