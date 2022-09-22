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Жириновский предсказал поставки оружия на Украину и частичную мобилизацию в РФ

Политика

Видеозапись с выступлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского двухгодичной давности становится популярной в Сети. Политику удалось предвидеть, что Запад спровоцирует вооружённый конфликт, начнёт поставлять оружие на Украину.

Жириновский предсказал поставки оружия на Украину и частичную мобилизацию в РФ

В своей речи он предсказал частичную мобилизацию, которую 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин, и объяснил, почему Украина бомбит Донбасс.

"Сначала поставки вооружений туда. Это американский план, не мой. Война! Готовьтесь к мобилизации, частичной! Денег больше, чем надо. И деньги требуют войны. Деньги не могут лежать в банках — деньги нужно запустить в экономику. Какую? Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день", — заявлял Жириновский.

Лидер ЛДПР умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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