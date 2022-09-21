Социальная сеть "Одноклассники" разработала новый механизм рекомендации публикаций. Приоритетом в распространении контента стали уникальные работы авторов.
"Благодаря новым моделям машинного обучения и алгоритму ранжирования блогеры и группы с качественными публикациями смогут получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию", — заявили в "ОК".
По информации компании, нейросети показывают контент релевантной аудитории. Например, любители путешествовать увидят не только статьи о туризме, но и сообщества со снимками природы. Вместе с этим в корпорации подчеркнули, что нововведение позволит авторам нишевых публикаций стать более популярными.
"Социальная сеть больше не рекомендует пользователям группы и профили, которые содержат, например, изображения и видео низкого качества, кликбейт, большое количество неоригинального контента", — предупредили в "Одноклассниках".
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