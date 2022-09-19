"ОК" представили новый сезон проекта об осознанном родительстве "Меня волнует"

Представители социальной сети "Одноклассники" продолжили рассказывать об осознанном родительстве в проекте "Меня волнует". Для создания четвёртого сезона специалисты описали этапы жизни детей и подготовили статьи не только для мам и пап, но и для подростков.

Лонгриды доступны в приложении "Меня волнует" с 19 по 25 сентября. Эксперты перечислили особенности позднего материнства и порассуждали о попытках сделать ребёнка гением. Также в "ОК" назвали методы обезопасить детей от преступников и бездомных животных.

Вместе с этим специалисты рассказали о "выученной беспомощности", объяснили популярность шоу "Беременна в 16". Главный редактор журнала "Новый очаг" Наталья Родикова приняла участие в проекте, чтобы пользователи узнали, как сделать отношения в семье здоровыми.

"Специально к запуску проекта популярные блогеры ОК подготовили тематические рамки и стикеры. Иллюстратор ОК Zinoink нарисовал рамки с важными словами о родительстве", — заявили в "Одноклассниках".

В "ОК" сообщили о начале марафона "Я лучшая мама". Также руководство соцсети пообещало разыграть 15 туристических наборов.