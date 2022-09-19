Заявление Аллы Пугачёвой с просьбой признать её иноагентом вызвало широкий общественный резонанс. Владимир Соловьёв, Елена Драпеко и Тимати отчитали Примадонну за её слова.
Соловьёв назвал заявление народной артистки СССР в поддержку Максима Галкина* пафосным.
"По глубокому замыслу все должны разрыдаться, восхититься таким мужественным шагом и срочно понять и простить Максимку. Искренне надеюсь, что этого не будет. Не всегда со старостью приходит мудрость. Иногда старость приходит одна", — выразил свою позицию телеведущий.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко призвала исполнить просьбу Аллы Пугачёвой.
"Надо признать ее иноагентом и не спорить. Пугачёва — женщина умная, должна предугадывать последствия сказанного. Если она решила поддержать мужа, пусть вместе с ним путешествует по миру", — объяснила звезда фильма "А зори здесь тихие".
Рэпер Тимати высказался о заявлении Аллы Пугачёвой под её постом.
"Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над её политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!" — написал исполнитель хита "Лада Седан".
Он упрекнул Максима Галкина за то, что тот не помнит благодеяний власти. Он напомнил, что слава к шоумену пришла благодаря Первому каналу.
Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста о признании Максима Галкина иноагентом.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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