Разин призвал Путина снять статус иноагента с Галкина*: "Лишаете детей отца"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста о признании Максима Галкина* иноагентом.

Разин отметил, что преклоняется перед Аллой Пугачёвой. Продюсер считает, что, признав Галкина иноагентом, Минюст РФ "превзошёл самого себя".

"Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он отменил это решение. Если даже человек что-то сказал, причём здесь документы и получение денег. Вы понимаете, что лишаете детей отца и признанную артистку, которая очень много сделала для страны, мужа", — написал Разин в своём микроблоге.

Деятель шоу-бизнеса напомнил, что Михаила Задорнова или Михаила Жванецкого не наказывали за их острые высказывания.

Разин отметил, что не поддерживает Галкина, однако не одобряет деятельность Минюста, которая, по словам продюсера, погружает страну "в состояние моральной депрессии".

"Моё обращение к Вам, Владимир Владимирович, направлено на то, чтобы не допустить развала счастливой семьи, за которой следит вся страна. От вас сегодня зависит очень многое", — высказался Андрей Разин.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал обращение Аллы Пугачёвой в Минюст.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.