Украинские хакеры взломали сайт "Мособлэнерго": Данилов на фоне горящего Кремля

Хакеры из Украины взломали официальный портал энергосетевой компании "Мособлэнерго".

На сайте компании появилась картинка охваченного огнём Кремля, на фоне которого прогуливается секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Также хакеры поместили на портале череп и пропагандистский текст.

"В связи с увеличением дальнобойности украинской артиллерии, мы не видим смысла продолжать работу", — гласит текст на сайте московской компании энергетического сектора.

Ранее патриоты России раскритиковали Сергея Шнурова за то, что он в День города Москвы спел песню о том, как столица сгорела целиком.