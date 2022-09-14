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Пригожин о выходке Шнурова: "Мог бы он позволить себе то же самое в Чечне?"

Общество

Выступление Сергея Шнурова на Дне города вызвало бурную реакцию общественности. Певец спел о горящей Москве, что в контексте проведения спецоперации на Украине звучит двусмысленно.

Пригожин о выходке Шнурова: "Мог бы он позволить себе то же самое в Чечне?"

Ситуацию прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Деятель шоу-бизнеса напомнил о том, как в РФ критикуют певицу Клаву Коку за нецензурную лексику в песне.

"Получается, Шнурову можно ругаться матом, а другим нельзя. Какие-то двойные стандарты!" — цитирует слова Пригожина "СтарХит".

Супруг певицы Валерии рассказал, что на Кавказе, где он вырос, Шнурову такая выходка не сошла бы с рук.

"Мог бы Шнур позволить себе то же самое сделать в Чечне?" Нет, потому что зассал бы. А почему в Москве можно, а в других местах нельзя? Значит, это можно контролировать. Но почему из мата нужно делать культ? Это уже перебор. Не ищите врага за границей, ищите внутри", — выразил своё мнение продюсер.

Пригожин считает, что у Сергея Шнурова есть своя "крыша", благодаря которой он позволяет себе то, что другим нельзя.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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